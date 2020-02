Pöltl-Klub: Pleite trotz einer 23-Punkte-Führung!

Der Negativlauf der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) hält an: Ein 120:127 bei den Denver Nuggets nach zwischenzeitlicher 23-Punkte- Führung bedeutete am Montag (Ortszeit) die fünfte Niederlage hintereinander für das Team von Jakob Pöltl. Der Wiener verbuchte sechs Punkte und je zwei Rebounds sowie Assists in 15:44 Minuten Spielzeit.