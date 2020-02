Urlauber (70) im Lungau überfallen und beraubt

Der Tourist wurde bei dem Überfall verletzt. Er trat unter Schmerzen seinen Heimweg an, wie er der Polizei am nächsten Tag schilderte. Seinen Angaben zufolge war er wegen des Überfalls so schockiert, dass er erst am Sonntagabend den Vorfall anzeigen konnte. Laut seiner Täterbeschreibung war der Pkw-Lenker rund 1,90 Meter groß. Er trug eine blaue Jacke, Jeans und eine rote Wollhaube. Der Beifahrer war circa 1,70 Meter groß.