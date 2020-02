Bankräuber hinterließ Fingerabdruck am Tatort

„Schneller, schneller“ – jenem Bankräuber, der am Freitag eine Raika-Filiale am Linzer Froschberg überfallen hatte, war wegen eines Alarmpakets an seinem Coup gescheitert. Noch ist er nicht gefasst, doch er hat einen Fingerabdruck in der Bank hinterlassen und wurde von Spaziergängern ohne Maske gesehen.