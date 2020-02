Hassposter gegen SPD-Politikerin vor Gericht

Im November 2019 wurde sogar Strafbefehl gegen den Mann erhoben. Vor einem Amtsgericht wurde der Hassposter zu einer Geldstrafe in der Höhe von 1500 Euro verdonnert. Doch der Mann legte Einspruch gegen das Urteil ein. Nun wird in nächster Instanz verhandelt. Die Verhandlung am Berliner Strafgericht ist für den 27. Februar angesetzt.