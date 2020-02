„Großer Sieg“ für Trump, Chaos bei den Demokraten

Mit den Vorwahlen im Bundesstaat Iowa ist am Montag das Wahljahr in den USA eingeläutet worden. Während Präsident Donald Trump erwartungsgemäß mit überwältigender Mehrheit die republikanischen Vorwahlen gewann, herrschten beim sogenannten Caucus der Demokraten chaotische Zustände. Die Bekanntgabe der Ergebnisse verzögert sich, was für Ärger bei den Kandidaten sorgt. Das Wahlkampfteam von Ex-Vizepräsident Joe Biden kritisierte in einem von US-Medien veröffentlichten Schreiben an die Partei „erhebliche Mängel“ in dem System zur Auszählung der Stimmen. Senator Bernie Sanders erklärte sich bereits zum Sieger, obwohl erst knapp 40 Prozent der Stimmen ausgezählt worden sind.