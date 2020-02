Eine Vision ohne Plan

Nun kursiert allerdings seit dem Wochenende ein von einem Profi-Absender verschicktes verschlüsseltes Mail eines Insiders, in dem sehr detailliert von ersten internen Machtkämpfen im Führungszirkel der Grünen berichtet wird. Was davon zu halten ist, lässt sich noch nicht ganz bewerten. Offenkundig rumort es aber bereits kräftig in den hinteren Reihen des kleineren Koalitionspartners.