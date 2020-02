Linzer mit Teleskop-Schlagstock niedergeschlagen

Ein bisher unbekannter Täter griff am Sonntag kurz vor 7 Uhr vor einem Lokal in der Hofgasse in Linz einen 28-jährigen Linzer mit einem Teleskopschlagstock an und verletzte ihn schwer. Als dieser am Boden lag, trat ein weiterer auf das Opfer ein. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Hauptplatz. Der 28-Jährige wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.