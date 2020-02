Mit Taxi in Tirol auf Langlaufloipe verirrt

Moped gestohlen und in den Inn geworfen

In Brixlegg wurde es für die Feuerwehrleute am Freitag hingegen nass: Sie mussten nämlich bei der Montanwerkbrücke ein schwer beschädigtes Moped aus dem Inn bergen. Zwei bereits amtsbekannte Einheimische (21 und 22 Jahre alt) sollen den Roller einen Tag zuvor in der Tiefgarage des Einkaufszentrums Innkauf kurzgeschlossen haben.