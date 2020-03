Diese Biographien von Frauen sollte man lesen

Michelle Obama war die erste afroamerikanische First Lady und gilt als eine der beeindruckendsten Frauen unserer Zeit. In Ihrer Biographie schildert sie ihre Kindheit in Chicago, ihr Leben als Anwältin und berufstätige Mutter und schließlich die Zeit an der Seite Ihre Mannes, den sie mit Wärme und Herzlichkeit all die Jahre begleitete.