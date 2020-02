„Gegen den König Australiens wird‘s richtig tough“

Wie sehr ist nun das Finale gegen Novak Djokovic schon in ihrem Kopf?

Ich denke jetzt schon dran. Es ist natürlich nicht ganz so extrem, aber was Nadal in Paris ist, ist Djokovic hier. Er spielt hier immer in absoluter Topform. Ich muss am oberen Limit spielen, dass ich eine Chance habe, ähnlich wie in London. Dort habe ich es gut gemacht, auch in Paris. Ich werde mir die Matches anschauen und die guten Sachen, die ich gemacht habe, rauspicken.