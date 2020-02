Schlechtes Zeugnis für Leseförderung an Schulen

Zwei Monate nach Präsentation der Ergebnisse der ersten PISA-Studie Ende 2001 kündigte die damalige Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) eine Initiative zur Förderung der Leseleistung an. Das Ziel der Initiative „Lesefit“ war es, innerhalb von fünf Jahren die Zahl der leseschwachen Schüler zu halbieren. Gelungen ist dies bekanntlich nicht. Der Rechnungshof bezieht sich in seinem aktuellen Bericht nun auch auf die Ära Gehrer. Die Prüfer stellen die schlechten Leseleistungen mit den von Gehrer verordneten Stundenkürzungen in Verbindung - und sie empfehlen ein Überdenken der Streichungen.