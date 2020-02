Knirps (9) aus Wels erobert U21-Gold

Unglaublich! Im zarten Alter von erst neun Jahren, und obwohl er erst vor zwei Jahren zu spielen begonnen hatte, eroberte der Welser Lukas Stötzer in seiner Heimatstadt den U-21-Meistertitel im Snooker. Im in Turnierform ausgetragenen Bewerb, an dem 20 Spieler teilgenommen hatten, blieb der Schützling des Paul Schopf Snooker-Clubs in seinen vier Spielen ohne Makel, marschierte ohne auch nur ein Frame zu verlieren gegen teils deutlich ältere Kontrahenten zur Goldmedaille.