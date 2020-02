Österreicher in Wuhan: Heimflug am Wochenende

Jene sieben Österreicher, die sich derzeit in der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei rund um die Millionenmetropole Wuhan aufhalten, sollen am Wochenende in ihre Heimat zurückkehren. Der Plan des Außenministeriums lautet, dass sie in der Nacht auf Sonntag nach Frankreich ausgeflogen werden. Das Bundesheer schickt wiederum eine C130 nach Frankreich, die die Landsleute abholen soll, hieß es am Freitag.