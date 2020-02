Schreckschüsse von Balkon in Salzburg abgefeuert

Ein 23-jähriger Salzburger hat am Donnerstag im Salzburger Stadtteil Maxglan für Aufregung gesorgt. Ein Anrainer hatte am Nachmittag beobachtet, wie der Verdächtige mehrere Schüsse vom Balkon eines Mehrparteienhauses abgegeben hat. Die Beamten stellten in seiner Wohnung eine Schreckschusspistole sicher. Der Mann erklärte den Beamten, er habe „aus Langeweile“ geschossen.