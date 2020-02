Hirschers PS-Show auf blankem Eis

Nach seinem Auftritt in Kitzbühel in einem 500 PS starken Audi e-tron steigt Marcel Hirscher an diesem Wochenende in Zell am See aufs Gas: In einem 600 PS starken Rallycross-Boliden driftet der achtfache Weltcup-Gesamtsieger beim „GP Ice Race“ auf einem Eis-Rundkurs. Donnerstag testete er den Boliden mit Reini Sampl im Lungau. Und er war hellauf begeistert.