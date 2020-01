Kurzschluss verhinderte Heißluftballon-Tragödie

Das hätte auch tragisch enden können: Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon sind am Sonntag in Kärnten zwei Passagiere verletzt worden. Ihr Fluggerät war in einer Starkstromleitung in Friesach hängen geblieben. Durch einen Kurzschluss wurde der Strom zum Glück abgeschaltet, sonst hätte es wohl Tote gegeben.