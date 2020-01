Blamage für Liverpool im FA-Cup bei Drittligist!

Klopp ließ in Shrewsbury zunächst Stammkräfte wie Mohamed Salah und Roberto Firmino auf der Bank und setzte auf Nachwuchsspieler wie Jones oder den erst 16-jährigen Harvey Elliott. Auch Winter-Zugang Takumi Minamino stand bei den Reds in der Startelf. Der Ex-Salzburger spielte bis zur 85. Minute, in der er durch Firmino ersetzt wurde. Stürmerstar Salah war schon zuvor in der 79. Minute eingewechselt worden. Trotzdem gelang Liverpool nicht mehr der dritte Treffer.