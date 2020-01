Prinz Charles tieftraurig über Ausstieg von Harry

Prinz Harry ist seit Dienstag bei seiner Familie in Kanada. Er lebt nun fürs Erste mit Herzogin Meghan und dem acht Monate alten Archie in einem luxuriösen Anwesen auf Vancouver Island. Wann mit einer Rückkehr der Familie zu rechnen ist, wollte der Buckingham-Palast nicht mitteilen. Royal-Experten rechnen aber damit, dass Harry regelmäßig zwischen den Kontinenten pendelt und Meghan mit dem kleinen Archie längere Zeit in Kanada bleibt.