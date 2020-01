Harry: Überraschendes Treffen mit Boris Johnson

Meghan holt Sachen ab

Die Sussexes bewohnen dort auf der Insel Vancouver Island derzeit abgelegenes Luxus-Anwesen. Das Herzog-Paar hat dort schon die Wochen vor Weihnachten sowie die Feiertage verbracht. Es heißt, Harry und Meghan sind aber auf der Suche nach einer eigenen Villa, die ebenfalls am am Wasser liegen solle. Wie das kanadische „E!News“ berichtet, soll Herzogin Meghan mittlerweile ihre vor der Hochzeit eingelagerten Kleidungsstücke und Möbel aus einem Lagerraum in Toronto abgeholt haben. Die 38-Jährige hatte vor der Hochzeit mit Prinz Harry in Toronto als Schauspielerin für die Serie „Suits“ vor der Kamera gestanden und ihre Sachen nicht nach Großbritannien mitgenommen.