300 Illegale im ersten Monat

Eine neue Flüchtlingswelle droht. Sie wirft ihre Schatten voraus. Kaum ein Tag vergeht ohne Aufgriffe. Wie berichtet, waren Sonntag nahe der tschechischen Grenze in Niederösterreich 40 illegale Afghanen umhergeirrt. In Bruckneudorf hatte die Polizei elf Flüchtlinge aus Bangladesch gestoppt. Alle wollen Asyl. Von Sonntagabend bis Montagfrüh wurden die nächsten 28 Flüchtlinge im Bezirk Oberpullendorf entdeckt und aufgesammelt. Die Behörden sind besorgt. Während das ganze Jahr 2018 im Burgenland 534 Migranten registriert wurden, sind es heuer in den ersten drei Wochen bereits 250.