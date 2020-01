Prinz Harry: „Haben uns das anders vorgestellt“

Nach seinem Rückzug von den royalen Pflichten ist Prinz Harry zerknirscht. Er empfinde „große Traurigkeit“ darüber, „dass es so weit gekommen ist“, sagte er in einer am Sonntag auf Instagram veröffentlichten Ansprache. Allerdings habe er „keine andere Wahl“ gehabt. Gemeinsam mit Gattin Meghan habe er sich den Abgang „anders vorgestellt“: Ihre Hoffnung sei gewesen, die bisherigen Aufgaben für die Queen, den Commonwealth und das Militär fortzuführen, aber dabei auf öffentliche Gelder zu verzichten. „Leider war das nicht möglich“, sagte der Prinz. Besonders der Verlust seiner militärischen Titel und Schirmherrschaften, die er durch seinen zweimaligen Dienst als Soldat in Afghanistan erworben hatte, schmerze ihn.