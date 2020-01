Eferdinger schwerverletzt aus Feuer gerettet

„Der Wohnungsbesitzer saß bereits auf der Fensterbank, er wollte schon fast springen“, schildert Einsatzleiter Roland Wiesinger den Brandeinsatz am Samstagmorgen. Um 6 Uhr früh gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. In einem Mehrparteienhaus in Eferding war im obersten Stock ein Brand ausgebrochen. Der 47-jährige Wohnungsbesitzer war in seinen eigenen vier Wänden eingeschlossen, der Fluchtweg über die Wohnungstüre wurde ihm durch das Flammenmeer versperrt.