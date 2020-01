Glänzende Vorstellung der ÖSV-Damen

Die Leogangerin Rieder hielt sich am Schießstand einigermaßen schadlos (insgesamt drei Nachlader), konnte das hohe Tempo der Konkurrenz in der Loipe allerdings nicht ganz halten. So verlor sie insgesamt mehr als eine Minute auf die Spitze und übergab als Zwölfte an Hauser. „Ich habe in der Loipe ziemlich kämpfen müssen“, gab sie zu.