LIVE: Verhindern Technik-Asse einen ÖSV-Erfolg?

Was für eine Galavorstellung: Matthias Mayer fuhr am Freitag in der Kombi-Abfahrt allen davon! Auf Rang zwei folgt der Schweizer Gilles Roulin (+0,53 Sekunden). Hinter dem Lokalmatador liegt mit Daniel Danklmaier (+0,67) ein weiterer Österreicher in den Top 3 zur Halbzeit. Der Slalom geht ab 14 Uhr über die Bühne - natürlich HIER live im sportkrone.at-Ticker! Die Techniker wie Riccardo Tonetti, Alexis Pinturault und Co. peilen die große Aufholjagd an.