Guatemala: Hunderte an Grenzposten vorbeigestürmt

In Honduras hat sich erneut eine Kolonne von Flüchtlingen auf den Weg in Richtung USA gemacht. Die Migranten erreichten in der Nacht auf Donnerstag die Grenze zu Guatemala, wo Hunderte Menschen gewaltsam die Grenze überquerten. Rund 400 Personen, darunter Kinder, hatten sich zunächst in der Grenzstadt Corinto versammelt, ehe sie ohne Registrierung an der Polizei vorbei die Grenzlinie überschritten.