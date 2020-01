Kommt die Pflegelehre auch in Österreich?

Deshalb pocht das Hilfswerk darauf, dass Österreich einen ähnlichen Weg beschreitet, wie die Schweiz. Die Schweiz stand Mitte der 2000er-Jahre bekanntlich vor ähnlichen Problemen wie Österreich heute - und ergriff Gegenmaßnahmen. Unter anderem in Form einer dualen Ausbildung im Pflegebereich, also einer Pflegelehre. Diese werde von Jugendlichen in der Schweiz angenommen und leiste einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des Personalbedarfs.