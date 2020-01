Neuer Anlauf für Tempo 100 auf A 1

„Wir werden schnellstmöglich einen neuen Anlauf starten und ein entsprechendes Schreiben abschicken“, kündigt SP-Stadtrat Walter Hobiger an. Gründe für das Tempolimit seien Lärm und Sicherheitsbedenken: „Die bevorstehende Erhöhung der Lärmschutzwände und viele Unfälle zeigen, dass etwas geschehen muss.“ Das Thema Feinstaub ist hingegen vom Tisch. „Dafür ist die Luft in St. Pölten zu gut“, so Hobiger.