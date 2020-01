„Tierfutter soll artgerecht und regional sein“

DOG‘S-LOVE-Gründerin Katharina Walleczek ist selbst Hundebesitzerin und begnadete Tierliebhaberin: „Ich bin durch meine Hündin ,Nala‘ auf die Idee gekommen, eigenes Hundefutter zu produzieren, da ich kein Hundefutter am Markt gefunden habe, welches meinen Ansprüchen entsprochen hat und in Österreich produziert wurde.“ Daher nahm sie diese Aufgabe selbst in die Hand und gründete im Jahr 2014 das in Wien ansässige Familienunternehmen mit Fokus auf heimische Produkte.