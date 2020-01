Aus dem Tagebuch des Saboteurs und Schreiberlings

Im Widerstand

Von der Wehrmacht in den Krieg geschickt, beging Wiesinger an der finnischen Front Sabotageakte, die aufflogen. Er wurde aber freigesprochen, war Flakhelfer, ging in den kommunistischen Widerstand. Wiesinger landete im Gefängnis in Wels und zog sich dort eine Tuberkulose zu, an deren Folgen er bis zu seinem Tod leiden sollte.