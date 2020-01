Hund folgte totem Herrl 20 km bis zur Leichenhalle

Diese Geschichte rührt wirklich zu Tränen: Am Heiligen Abend musste der Collie „Erick“ mit ansehen, wie sein Herrchen, der Architekt Falvio Franco, vom Notarzt abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort verstarb der 67-Jährige wenig später an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung. Am Neujahrstag dann der nächste Schlag für die Familie: Hund „Erick“ war plötzlich verschwunden.