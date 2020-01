Patricks Pech: Auch Hirscher-Know-How half nicht

Der Weg zu seinen ersten Weltcuppunkten gestaltet sich für Skirennläufer Patrick Feurstein zäh. Am Samstag in Adelboden war es fast so weit. Als Riesentorlauf-18. klassiert, fand sich später ein DSQ hinter seinem Namen. Weil er zu früh gestartet war, wurde der Vorarlberger disqualifiziert. Unterstützt wird der 23-Jährige auf der Suche nach Konstanz seit ein paar Wochen auch von Ferdinand Hirscher.