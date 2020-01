Von Baseball getroffen: Mädel erleidet Hirnschäden

Riesenbestürzung in der Welt des Baseballs: Ein kleines Mädel (2), das Ende Mai 2019 bei einem Spiel in der Major League Baseball in den USA von einem Querschläger getroffen worden war, hat wohl bleibende Gehirnschäden erlitten! „Sie wird mit epileptischen Anfällen zu kämpfen haben und wird medikamentös behandelt. Das könnte ihr ganzes Leben lang so bleiben“, so der Anwalt der betroffenen Familie …