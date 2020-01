Fünf Mörder durften Strafe mit Fußfessel verbüßen

Am 1. Dezember waren demnach 336 Menschen (fünf von ihnen Untersuchungshäftlinge) mit Fußfessel ausgestattet. Auch bei schweren Delikten wurde diese gewährt: In dem angefragten Zeitraum von knapp sieben Jahren durften fünf Mörder und 14 wegen Totschlags verurteilte Täter ihre Strafe in Hausarrest verbüßen.