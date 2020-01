380er-Leitung dient vorwiegend dem Stromhandel

„Jetzt wo die Leitung bereits gebaut wird, kommt die Sache heraus“, zeigt sich Eugendorfs Bürgermeister Johann Strasser (ÖVP) enttäuscht. Bereits seit 22 Jahren kämpft der Ortschef, gemeinsam mit anderen Gemeinden, gegen die geplante 380-kV-Freileitung an – ohne Erfolg. Erste Rodungen für die Trasse haben bereits vor einigen Wochen begonnen. Von allen Seiten habe es bisher immer geheißen, dass die Leitung für die Versorgung in Salzburg und Österreich sei. Dass dies doch anders ist, ist für viele Beteiligte nicht überraschend, aber wirklich gesagt wurde es nie.

In der Fachzeitschrift der Österreichischen Energiewirtschaft hat Harald Köhler, Abteilungsleiter für Betriebsmanagement beim Leitungsbetreiber Austrian Power Grid (APG), die internationale Versorgungsnot genau geschildert. Im vergangenen Jahr erzeugte der Westen Europas einen massiven Überschuss und gleichzeitig gab es hohen Bedarf in den Balkanstaaten, was wiederum Auswirkungen auf das österreichische Übertragungsnetz hatte. So musste die APG fast ihre ganzen Reserven abrufen.