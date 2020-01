F1-Coup: Red Bull bindet Verstappen langfristig!

Verstappen ist seit seinem Sieg am 15. Mai 2016 in Montmelo bei Barcelona der jüngste Grand-Prix-Gewinner (18 Jahre und 228 Tage). Heuer will sich der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Jos Verstappen zum jüngsten Weltmeister der Motorsport-Königsklasse krönen. Im Vorjahr hatte er hinter dem sechsfachen Weltmeister Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas Rang drei in der WM-Endwertung belegt.