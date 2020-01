Pajovic „sehr zufrieden“ - Änderung im Kader

Pajovic gab danach auch bekannt, dass der linke Flügelspieler Raul Santos zuungunsten von Julian Pratschner in den endgültigen 16-Mann-EM-Kader aufgenommen wird. Bezüglich des letzten noch zu streichenden Akteurs wolle man die Entscheidung am Montagabend treffen und am Dienstag bekannt geben.