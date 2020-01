So gratuliert Ferrari Schumacher zum Geburtstag

„Einfach der Beste“

Mit einer weiteren Grafik erinnerte die Scuderia an die Ferrari-Rekorde des Deutschen: Fünf Weltmeisterschaften gewann er mit dem Rennstall aus Maranello zwischen 2000 und 2004 (insgesamt sieben). Weiters sind da noch 72 gewonnene Rennen (91 insgesamt) und 58 Pole Positions (68 insgesamt): „Diese Statistiken sprechen für sich. Einfach der Beste aller Zeiten “, schrieb Ferrari in ihrer Nachricht an den Fanliebling.