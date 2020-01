Trump: Iran steckt hinter Sturm auf US-Botschaft

US-Präsident Donald Trump sieht den Iran als Drahtzieher hinter dem Angriff von Demonstranten auf die amerikanische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Der Iran habe einen Amerikaner getötet und viele andere verwundet, twitterte Trump am Dienstag. „Wir haben stark reagiert und werden immer reagieren. Jetzt steuert der Iran einen Angriff auf die US-Botschaft im Irak. Sie werden in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen.“