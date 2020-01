ÖSV-Adler: Eisstockschießen gegen die Enttäuschung

Der letzte Ruhetag vor dem Heim-Doppel in Innsbruck und Bischofshofen wurde in der Tiroler Bergidylle noch für Entspannung und Erholung genützt. „Gestern ist es ziemlich in die Hose gegangen. Es tut sicher gut, das Ganze sacken zu lassen und sich wieder neu zu sammeln“, sagte Cheftrainer Andreas Felder. Er forderte von seinen Springern wieder Konzentration auf das Wesentliche ein und sagte: „Auch wenn die Öffentlichkeit genauso wie die Springer jetzt vielleicht enttäuscht sind: Wir haben nichts gut zu machen, wir müssen schauen, dass wir unsere Sachen wieder erledigen. Manche sind in alte Fehler zurückgefallen.“