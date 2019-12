Salzburger Trauzeugen der türkis-grünen Hochzeit

273 Delegierte der Grünen aus ganz Österreich kommen am Samstag im Salzburg Congress zusammen und entscheiden über das Regierungsprogramm sowie das Regierungsteam. Eine demokratiepolitische Premiere in Österreich. Am Donnerstag soll das fertige Programm für die Koalition stehen. „Sobald das fertig ist, schicken wir es euch zu“, heißt es in der Einladung an die Delegierten. Am selben Tag werden der grüne Bundesvorstand und der Parlamentsklub Sitzungen abhalten. Am Freitag tagt der erweiterte Bundesvorstand - schon in Salzburg -, ehe am Samstag die finale Entscheidung im Bundeskongress fällt.