Neue Regierung trägt den Salzburger Anzug

Delegierte versammeln sich in der Mozartstadt

Der Pakt muss am Bundeskongress der Grünen allerdings von den 267 Delegierten noch abgesegnet werden. Das Ja-Wort zur Koalition mit Kurz soll am 4. Jänner in unmittelbarer Nähe zum berühmten Marmorsaal fallen. Im Kongresshaus. Zentral in Österreich gelegen, ist der ideale Platz um alle Stimmberechtigten zu versammeln. Die meisten Grünen reisen ja umweltbewusst mit der Bahn an. Eine Zustimmung für die Koalition gilt als wahrscheinlich.