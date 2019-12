Innsbruck: „Film ab“ in den Waffenverbotszonen

Mehr als 40 Kameras haben ab sofort alles im Blick

Um schreckliche Verbrechen wie diese künftig verhindern bzw. zumindest effektiver aufklären zu können, setzt die Polizei am Hotspot Bogenmeile und im Bereich Hauptbahnhof (dort trat die Waffenverbotszone am 1. März 2019 in Kraft) nun verstärkt auf technische Überwachung. Konnten die zuständigen Inspektionen Saggen und Bahnhof bisher nur auf zwei steuerbare Kameras zurückgreifen, so wurden diese jetzt um 39 „Fixkameras“ erweitert.