Asiaten gaben besonders viel in Salzburg aus

Wien, Salzburg und Innsbruck waren bei den asiatischen Gästen besonders beliebt. So lag der Anteil der Chinesen an den gesamten Tax-Free-Einkäufern in der Bundeshauptstadt mit 35 Prozent höher als im österreichischen Durchschnitt, gefolgt von Taiwanesen (elf Prozent) und Russen (acht Prozent). Chinesische Touristen gaben in Wien 1.112 Euro pro Einkauf aus, Taiwanesen verbrauchten dort 1.073 Euro. Noch mehr spendierten die Einwohner Hongkongs: rund 1.692 Euro gaben sie pro Einkauf in Wien aus. Im Schnitt gaben Tax-Free-Shopper in Wien 904 Euro pro Einkauf aus.