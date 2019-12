Frau vor dem Feuer gerettet

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht zum Stefanitag in Oggau ab. Unter dem Dach eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Die Mutter des Besitzers hatte noch gar nichts von dem Unglück bemerkt, als ein aufmerksamer Nachbar die lodernden Flammen erblickte. Per Notruf schlug der Zeuge sofort Alarm.