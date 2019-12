Kastner-Dach bleibt offene Wunde in der Altstadt

Kastner & Öhler ist eines der bekanntesten Kaufhäuser des Landes - und als solches starker Handelsmotor im Grazer Stadtkern. Im Jahr 2010 wurde das Traditionshaus erweitert und aufgestockt. Der moderne Dach-Ausbau mitten in der Innenstadt-Schutzzone wurde von Architektur-Liebhabern bejubelt, von Altstadt-Schützern abgelehnt. Bei Letzteren sind die Sorgenfalten noch nicht verschwunden: Der Unesco-Weltkulturerbe-Titel, mit dem sich die Stadt Graz für seine vielfotografierte historische Dachlandschaft seit zehn Jahren schmücken darf, wackelt nämlich. Das derzeitige gezackte Kastner-Dach präsentiert sich in weiß-silberner Optik; um sich in die Ziegeldächer der umliegenden Häuser einzufügen, müsste es mit Bronzeplatten verkleidet werden. Daran spießt es sich aber.