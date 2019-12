Heuer landete weniger Bargeld unterm Christbaum

Man muss sich über die Auswahl des Präsents keine großen Gedanken machen, ein Umtausch ist ausgeschlossen und der Beschenkte freut sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr darüber: Die Rede ist vom viel verschenkten Kuvert - freilich gefüllt mit knisternden Scheinen. Doch obwohl das klassische Geldgeschenk auch heuer wieder am häufigsten unterm Christbaum landete, zeigte sich das Christkind ein wenig knausriger als im Vorjahr. So wurden heuer „nur“ 836 Millionen Euro in bar und damit 15 Prozent weniger als Weihnachten 2018 verschenkt.