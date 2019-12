Festliche Weihnachtsgrüße von OÖ-Auswanderer

Die Edelsbachers aus Steyr, die einzigen in den USA, wie Papa Günther meint, leben seit 20 Jahren beruflich in Sarasota. „Da wir in Florida wohnen, ist es für Weihnachtsstimmung ein wenig zu warm“, sagt der dreifache Vater. Deshalb machen sie in der Vorweihnachtszeit meist einen „Road-Trip“. In die Berge oder nach New York zu den Weihnachtsmärkten.