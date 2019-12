Mitarbeiter ohne Lohn: Jetzt hilft das Land

Krisenstimmung bei Güssinger: Noch am Freitagabend waren die 16 Mitarbeiter über die Insolvenz informiert worden. Montagfrüh trafen alle in der Bezirkshauptmannschaft Güssing zusammen. Im Beisein des Soziallandesrates haben sämtliche Beschäftigte den Job offiziell an den Nagel gehängt, die Kündigungsfrist läuft nun bis Ende Februar.