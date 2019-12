107 Kilo Drogen im Lkw-Tank versteckt

Die Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Niederösterreich hatten einen konkreten Hinweis aus Serbien erhalten. Ein Suchtgiftkurier sollte in einem Sattelschlepper eine Lieferung nach Österreich bringen. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität legten sich auf die Lauer - mit Erfolg: Sie konnten den Lkw in der Bundeshauptstadt anhalten. Diensthund „July“ bewies Spürsinn und erschnüffelte in einem Reservetank des Fahrzeuges Rauschgift. Dort entdeckten die Beamten 107 Kilo Cannabiskraut, fein säuberlich abgepackt in Ein-Kilo-Säckchen.