Sorge vor Schimmel-Gefahr

„Viele Eltern sagen, dass es in dem Haus nach Schimmel riecht“, erzählt Eibl. Er habe bereits vor Jahren angeregt, das Gebäude in diesem Zusammenhang untersuchen zu lassen. Durch die alten Mauern dürfte Wasser in die Räume gelangen. Dass die Luft feucht ist, werde von einem Gutachten bestätigt, so der Vize. Sorgen bereitet jedoch, dass vielleicht noch mehr lauern könnte. „Es wird von einigen Eltern vermutet, dass ihre Kinder durch den schlechten Zustand des Kindergartens bereits erkrankt sind“, richtet der Vizebürgermeister jetzt mahnende Worte an die Behörden. Er fordert eine eingehende Überprüfung des Bauwerks. 42 Kinder werden zurzeit hier betreut.